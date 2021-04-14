شكرا لمتابعة خبر عن "الحج والعمرة": السماح لنزلاء الفنادق المطلة على الحرم بالعمرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أكدت وزارة الحج والعمرة اليوم الأربعاء أن الفنادق المطلة على الحرم لديها خدمة إصدار تصاريح العمرة فقط لنزلائها .

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد أن هذه الخدمة متاحة في حال تحققت جميع الضوابط الصحية وذلك بحسب الحصة والأعداد المتاحة لكل فندق ، وفقاَ لصحيفة "مكة " .

وأكد متحدث الوزارة أن من لديه حجز في أي فندق مطل على المسجد الحرام سيسمح له بالدخول للمنطقة المركزية عبر نقاط الفرز .

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت إتاحة حجز وإصدار تصاريح العمرة من خلال الفنادق المحيطة بالحرم المكي الشريف .