شكرا لمتابعة خبر عن نحو 70 ألف طالب وطالبة في تعليم تبوك يؤدون اختبارات الابتدائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عطاالله العمراني (صدى):

يواصل نحو 70 ألف طالب وطالبة من المرحلة الابتدائية من الصف الثالث وحتى السادس اختبارات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 1442هـــ عن بُعد، بمدارس منطقة تبوك وذلك خلال اليوم الدراسي من الساعة 3- 5 عصرًا، فيما تبدأ اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد السادس من شهر رمضان المبارك وذلك خلال الفترة الزمنية من الساعة 12.30 – 2.30 ظهرًا , على أن تستمر العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات من خلال تخصيص الوقت المتبقي لتقديم حصص لمراجعة المقررات وتعزيز المهارات و تسديد الفاقد التعليمي إن وجد.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أن إدارة تعليم تبوك تنفذ خطة متكاملة لأعمال الاختبارات عن بُعد، بمشاركة الإدارات ذات العلاقة ومكاتب التعليم وقادة وقائدات المدارس، وأتمت جميع الترتيبات اللازمة لضمان سير أعمال الاختبارات بيسر وسهولة، في ظل خطة إشرافية تتضمن زيارات إشرافية وتفقدية للمشرفين والمشرفات للوقوف على أعمال الاختبارات في المدارس المنطقة والمحافظات ، وتقديم الدعم والمساندة، ورفع تقارير يومية عن سير العمل أثناء الاختبارات وحل التحديات الطارئة، مشيدًا بدور الأسرة في تهيئة الأجواء التربوية المناسبة لأبنائهم لأداء الاختبارات، وتوفير كل ما من شأنه مساعدتهم على أدائها بيسر وهدوء.