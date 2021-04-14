شكرا لمتابعة خبر عن أمير تبوك يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عطاالله العمراني (صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة أحمد بن خليل الشيخي وذلك بمناسبة تكليفه مديراً للفرع . وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالشيخي متمنياً له التوفيق في عمله .

منوهاً سموه بالدور الكبير الذي تقوم به الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ،وبما يبذله سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ من جهود مباركة ، مشيداً بجهود الرئاسة في توعية المجتمع .

كما تسلم سموه خلال الاستقبال إهداءً علميًا من سماحة المفتي العام للمملكة من جهته أعرب مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة عن شكره لسمو أمير المنطقة على ما وجده من دعم ومسانده، مؤكداً حرصه على كل ما يخدم الوطن والمنطقة.