سكان المملكة أنفقوا أكثر من 10 مليارات ريال خلال الاسبوع الماضي.. منها 1.7 مليار على الأطعمة والمشروبات

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أعلن البنك المركزي عن أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال الأسبوع الماضي (4 – 10 أبريل)، والتي أوضحت تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات التي تمت من خلال نقاط البيع.

وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد إنفاق 10.043 مليار ريال عبر 96 مليون عملية، وبلغت قيمة العمليات نسبة -11.2% مقارنة بالأسبوع السابق له، بفارق نحو 1.4 مليار ريال، حيث أنفق المستهلكون على الأطعمة والمشروبات أكثر من 1.7 مليار ريال، تلاها قطاعات أخرى بـ 1.5 مليار ريال، ثم المطاعم والمقاهي بـ 1.2 مليار ريال.

وأنفق المستهلكون على شراء الملابس والأحذية نحو 933 مليون ريال، فالسلع والخدمات 838.4 مليون ريال، تلاه “الصحة” بنحو 675.5 مليون، و472 مليون ريال على الاتصالات، و470 مليون ريال على الوقود، ثم مواد التشييد والبناء بـ 424 مليون ريال، و342.5 على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و288.5 مليون ريال على المجوهرات، و267 مليون ريال على الترفيه والثقافة، ونحو 160 مليوناً على الفنادق.

Source akhbaar24.argaam

