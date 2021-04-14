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التُقطت قبل 65 عامًا.. صورة نادرة للملك سلمان في سن الـ20

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نشر حساب “تاريخ آل سعود”، أمس الثلاثاء، صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وهو في عمر الـ20 عامًا.

وأوضح أن الصورة تم التقاطها عام 1955، أثناء ممارسته عمله آنذاك كأمير لمنطقة الرياض قبل أكثر من 65 عامًا.

Source akhbaar24.argaam


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MO Nasa

MO Nasa

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