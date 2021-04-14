مشهد من مسلسل “باركود” يجسد تآمر إيران والحوثي لاستهداف المدنيين بالمملكة (فيديو)

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عرض مشهد تمثيلي من الحلقة الأولى لمسلسل “باركود” المذاع عبر قناة “السعودية”، التآمر الإيراني “الخبيث” بتوجيه ميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين بالمملكة.
وظهر في المشهد مجموعة من الأشخاص وهم يتآمرون ضد المملكة، أحدهم يرتدي العمامة الشيعية ويقوم بتوجيه مسؤول حوثي لاستهداف المدنيين.
وتساءل ممثل إيران عن حقيقة وصول الصواريخ الحوثية إلى الرياض، ليرد الآخر بأنهم فشلوا في إيصال الصواريخ أو الطائرات المسيرة تجاه المملكة بعدما تصدت لها القوات الجوية الملكية السعودية.
وطالب ممثل إيران بالتركيز على المطارات والتجمعات المدنية، مثل المولات والأحياء السكنية.
ورد عليه ممثل الحوثي بأنهم منذ بداية الحرب وهم يستهدفون المدنيين والمطارات والمواقع التي ليس لها علاقة بالحرب، مشيرًا إلى أنها باءت كلها بالفشل.
Source akhbaar24.argaam
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