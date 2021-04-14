شاهد.. توزيع وجبات إفطار الصائمين على المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام

︎ :

.



وزعت الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، بالتعاون مع لجنة السقاية والرفادة، وجبات الإفطار على الصائمين المصلين والمعتمرين والعاملين بالمسجد الحرام، مساء أمس (الثلاثاء).

وأوضح مدير الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعي خالد الشلوي أن وجبات الإفطار التي وُزعت على المصلين والمعتمرين والعاملين في المسجد الحرام، اشتملت على ماء زمزم وتمر إضافة إلى كمامة ومنديل معقم.

Source akhbaar24.argaam

