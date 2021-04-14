الرياض: القبض على مقيم تشادي ترصّد لعملاء البنوك بغرض سرقة أموالهم (فيديو)

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أسفرت المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال عن تمكن الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض من القبض على مقيم من الجنسية التشادية بعد ترصده لعملاء عدد من البنوك بأحياء شرق مدينة الرياض.
وأوضح حساب “سناب الداخلية” أن المتهم في العقد الثالث من العمر، وبالتحقيق معه أقر بارتكاب 3 جرائم بنفس النمط والسلوك الإجرامي، استولى من خلالها على مبالغ مالية تقدر بنحو 187 ألف ريال.
وأضاف أنه جرى إيقافه تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
Source akhbaar24.argaam
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