التعليم: تشكيل لجان متخصصة لمتابعة المشكلات التقنية خلال الاختبارات عن بُعد

قالت المتحدثة باسم وزارة التعليم، ابتسام الشهري، إنه تم تشكيل لجان متخصصة لمتابعة سير الاختبارات عن بُعد والتدخل حال وجود أي مشكلات تقنية أو أعطال قد تواجه الطلاب والطالبات، لافتة إلى أن ذلك سيكون على مستوى الإدارة والمكتب والمدرسة، ستدرس حالة الطلاب، وتحديد ما هو أفضل لمصلحة الطالب.

وخلال تصريحات لقناة «الإخبارية»، أشارت الشهري إلى أن هذه اللجان تمتلك الخبرة العالية في التعامل مع سير الاختبارات عن بعد طوال الفترة الماضية.

وأمس الثلاثاء، انطلقت اختبارات الفصل الثاني عن بعد لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية، على أن تبدأ اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية يوم الأحد المقبل.

وأوضحت الشهري، أنه سيتم تخصيص ما تبقى من الأسبوع الحالي لمراجعة ومتابعة جميع المناهج واستكمال عمليات القياس والتقويم كافة عن بعد، وتقديم الدعم للطلاب والطالبات خلال اليوم الدراسي، الذي يبدأ من الـ10:30 صباحًا إلى الـ2:30 ظهرًا.

وستبدأ اختبارات المرحلتَيْن المتوسطة والثانوية يوم الأحد المقبل، السادس من شهر رمضان المبارك، وذلك خلال الفترة الزمنية من الساعة الـ12.30 إلى الـ2.30 ظهرًا.

يُشار إلى أنه تم إنشاء أكثر من 500 مليون اختبار للطلاب والطالبات في منصة "مدرستي" حتى نهاية الأسبوع الحادي عشر من الفصل الدراسي الثاني.