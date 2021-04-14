السعودية اليوم / الهند تسجل 184372 إصابة جديدة بكورونا



نيودلهي 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 184372 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 13873825 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 171058 وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 12336036 حالة.

// انتهى //

11:38ت م

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نيودلهي 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسسجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 184372 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1027 وفاة.وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 13873825 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 171058 وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 12336036 حالة.// انتهى //11:38ت م0051

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