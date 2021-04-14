السعودية اليوم / ‎المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة



الباحة 02 رمضان 1442هـ الموافق 14 أبريل 2021م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة - بمشيئة الله - تضمن أمطاراً رعدية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات العقيق, القرى, المندق, بلجرشي, بني حسن, والأجزاء المجاورة لها, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية .

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

// انتهى //

11:34ت م

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