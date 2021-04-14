السعودية اليوم / مقتل 4 إرهابيين في عملية أمنية للشرطة الباكستانية



إسلام آباد 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس

قتلت الشرطة الباكستانية أربعة إرهابيين كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وأوضح بيان صادر عن قسم مكافحة الإرهاب في شرطة بلوشستان اليوم أن وحدة مكافحة الإرهاب داهمت موقعاً للإرهابيين في بلدة بولان بناءً على معلومات استخباراتية، حيث جرى تبادل إطلاق النار بين الطرفين، أدى إلى مقتل أربعة إرهابيين، في حين نجح ثلاثة منهم بالفرار إلى الجبال المجاورة.

وأضاف أن قوات الأمن صادرت من ذلك الموقع كمية من الأسلحة والمتفجرات والذخيرة، مشيراً إلى أن الإرهابيين الذين قتلوا كانوا من عناصر منظمة إرهابية محظورة، وكانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية على هدف حساس في إقليم بلوشستان.

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11:25ت م

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