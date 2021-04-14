السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 731 إصابة جديدة بكورونا



سيئول 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس

سجّلت كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية 731 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت مراكز السيطرة على الوباء والوقاية منه في بيان أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 111419 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1782 وفاة.

// انتهى //

10:48ت م

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سيئول 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسسجّلت كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية 731 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 وفيات.وأوضحت مراكز السيطرة على الوباء والوقاية منه في بيان أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 111419 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1782 وفاة.// انتهى //10:48ت م0038

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