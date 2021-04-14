السعودية اليوم / 3374 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا



بروكسل 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس

سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 3374 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت السلطات الصحية البلجيكية في بيان أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 930603 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 23566 وفاة.

// انتهى //

10:35ت م

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بروكسل 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسسجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 3374 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و63 وفاة.وأوضحت السلطات الصحية البلجيكية في بيان أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 930603 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 23566 وفاة.// انتهى //10:35ت م0035

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