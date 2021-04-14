السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الباحة يعتمد ترقية 86 موظفاً من منسوبي الإمارة عبر منصة “مسار"



﻿ الباحة 02 رمضان 1442هـ الموافق 14 إبريل 2021م واس

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز ، أمير منطقة الباحة ، ترقية 86 موظفًا بإمارة المنطقة يمثلون دفعة المحضر الاول للعام المالي 2021 من الموظفين المترقين من المرتبة العاشرة فما دون عبر المنصة الرقمية لإدارة وتطوير الموارد البشرية "مسار" .

وهنأ سموه جميع الموظفين المترقين ، مشيداً بالمنصة الرقمية "مسار" وأهميتها في حفظ حقوق الموظف ، وإيجاد الحلول الرقمية والآمنة لتقييم ودعم وتحفيز الأداء الحكومي ، وتحقيق التميز فيه ، بجانب اختصار الوقت والجهد ، منوهاً سموه بجهود منسوبي الموارد البشرية في انجاز الأعمال والمهام الموكلة اليهم داعياً للجميع التوفيق والسداد .

// انتهى //

10:34ت م

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