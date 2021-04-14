تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الأربعاء 14 أبريل 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 14 أبريل/نيسان 2021، في البنوك، مع بداية شهر رمضان المبارك.

وتشهد التعاملات المصرفية، اليوم الأربعاء، ارتفاع متوسط العملة المصرية، أمام اليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، فيما استقرت أمام الدولار، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي.

سعر اليورو في مصر

وانخفض متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إلى نحو 18.60 جنيه للشراء، و18.72 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.62 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع.

ووفق مسح ”الخليج 365” على أسعار اليورو في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو إلى نحو 18.58 جنيه للشراء و18.76 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه عند نحو 18.61 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي.

بينما جاء أقل سعر لشراء اليورو في بنك مصر إيران للتنمية، عند نحو 18.55 جنيه للشراء، و18.83 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) نحو 18.56 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.

أرقام إيجابية تتحدى الجائحة

رغم التحديات الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا على العالم أجمع، إلا أن الاقتصاد المصري حافظ على ثباته بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة.

وقال البنك المركزي المصري، الإثنين، إن التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج، في الفترة من يوليو/ تموز إلى ديسمبر/ كانون الأول 2020، زادت 13.5% إلى 15.5 مليار دولار، من13.7 مليار دولار.

وتوقع وزير المالية المصري محمد معيط، الأسبوع الماضي، نمو اقتصاد البلاد 2.8% في السنة المالية الجارية 2020-2021، وبنحو 5.4% في 2021-2022.

أضاف معيط، في مؤتمر اقتصادي عقد بالقاهرة، أن بلاده تتوقع تراجع العجز الكلي إلى 7.7% في السنة المالية الحالية من 7.9% في 2019-2020 وأن يصل إلى 6.6% في 2021-2022.

أسعار الدولار والإسترليني

وظل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، ثابتا اليوم الأربعاء، عند نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

فيما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني على شاشات البنك المركزي المصري، إلى نحو 21.48 جنيه للشراء، و21.62 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.50 جنيه للشراء، و21.64 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى المركزي المصري، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وواصل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، الاستقرار لدى المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، نحو 51.76 جنيه للشراء، و52.22 جنيه للبيع.

خط سكك حديدية مع السودان

أكد كامل الوزير، وزير النقل المصري، استعداد بلاده لتلبية احتياجات السودان في مجال النقل من أجل تطوير القطاع بين البلدين.

وقال، خطوط السكة الحديدية في مصر تصل حتى منطقة السد العالي في أسوان، وبتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم التوجيه فورا من أسوان عبر غرب النيل إلى منطقة أبو سمبل، ثم إلى وادي حلفا، سواء من شرق أو غرب النيل، وفق وسائل إعلام مصرية.

وأضاف: "سيتم تحديد المسار الأصلح والأسرع والأقصر، والأقل في التكلفة المالية، وفي نفس الوقت المسار الذي يخدم تجمعات سكانية كبيرة".

وأوضح: "سنبدأ التنفيذ في الاتجاه من أبوسمبل إلى وادي حلفا في وقت قريب، والتخطيط بالتوازي لمرحلة وادي حلفا حتى الخرطوم مرورا بعطبرة".