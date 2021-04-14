أسعار الخادمات تشتعل في رمضان ومطالب بفتح مكاتب نظامية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-14

متابعات الخليج 365 – سلمان آل مقرح – أبها

مع قرب دخول شهر رمضان المبارك، ازداد الطلب على الخادمات خصوصًا بنظام الساعة، وسط تلاعب من السماسرة والسوق السوداء يؤجرون الخادمات في رمضان ويرفعون الأسعار، فيما طالب مواطنون بفتح مكاتب نظامية لتأجيرهن بعد تنفيذ الإجراءات الاحترازية لهن.

موسم رمضان:

وقال متابعات الخليج 365 محمد القحطاني: إنه مع قرب شهر رمضان المبارك يكثر الطلب على الخادمات؛ نظرًا لقيام الأمهات بالعمل لساعات طويلة في المطابخ وإعداد وجبات رمضان، إلا أنه يكتنف البعض الخوف منهن، خصوصًا مع تزايد حالات كورونا وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لهن، مطالبًا الجهات ذات العلاقة بفتح مكاتب نظامية لتأجير الخادمات النظاميات، خصوصًا أن بعض العائلات بحاجة ماسة لهن؛ نظرًا لظروفهم العائلية والصحية وغيرها.

وأضاف أن الأسعار تفوق الخيال في رمضان وتصل لرواتب عالية، خصوصًا أنهم سببوا أزمة وأصبح الطلب يفوق العرض.

تمسك الأمهات:

ويعتبر قدوم شهر رمضان المبارك من المواسم التي يرتفع بها مؤشر سوق الخادمات إلى أعلى مستوياته، خاصة الخادمات المتميزات بطهي الأطباق والحلويات الرمضانية والأكلات السعودية الممتدة على طول السفرة الرمضانية.

وتتمسك السيدات بالخادمات في رمضان أكثر من أي شهر آخر؛ بما يتيح لبعضهن “النوم” إلى ما قبل الأذان، والاعتماد على الخادمة في تجهيز وجبة الإفطار، وهو ما يزعج كثيرًا من الرجال؛ ولكنه يضطر لتقبل الأمر حينما يكتشف أن طبخ الخادمة يتفوق على طبخ زوجته.

العقوبة:

من جانبه، قال المحامي عبدالكريم القاضي في تصريح إلى “متابعات الخليج 365“: إنه يعاقب ‏متابعات الخليج 365 أو المقيم الذي يقوم بتشغيل المخالفين لنظامي الإقامة والعمل أو التستر عليهم بغرامة مالية 15000 ريال مع ترحيل الوافد و30000 ريال للمرة الثانية مع السجن 3 أشهر وترحيل الوافد و100 ألف ريال وسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر للمرة الثالثة مع ترحيل الوافد.



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