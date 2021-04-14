شكرا لمتابعة خبر عن "المسند": الحالة المطرية الرمضانية مستمرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الأربعاء استمرار الحالة المطرية الربيعية خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك .

كما توقع الدكتور عبد الله المسند أن تتشكل اليوم بعض السحب المتفرقة فوق أجزاء من مناطق الرياض والشرقية وعسير وجنوب وشرق مكة وأجزاء من غربي نجران وشرقي جازان وريما يهطل منها أمطار متفرقة .

ولفت الدكتور عبد الله المسند إلى أن السحب الركامية في فصل الربيع تقترن عادة بالغبار وذلك بسبب الرياح .