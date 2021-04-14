شكرا لمتابعة خبر عن آليات إصدار تصاريح العمرة لمواطني دول الخليج والقادمين من الخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):أعلنت وزارة الحج والعمرة آليات وضوابط إصدار التصاريح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمعتمرين القادمين من الخارج بتأشيرات العمرة من المحصنين .
وأبانت وزارة الحج والعمرة الآليات والضوابط وفقاً لإنفرجرافيك توعوي على النحو التالي :
1- التوجه لمركز عناية في مكة المكرمة قبل 6 ساعات من آداء العمرة .
2- التحقق من حالة التحصين وفقاً لنوع اللقاحات المعتمدة في المملكة " فايزر ، استرازينيكا ، موديرنا ، جونسون " .
3- تسليم المعتمر الإسورة الخاصة به والتأكد من ارتدائها خلال وجوده بالمركز وتوجيهه لمركز تجمع الشبكة .
4- إبراز الإسورة عند الوصول لمركز التجمع للتخقق من بيانات المعتمر والتصريح .
5- الإلتزام بتاريخ وفترة العمرة المخصصة للمعتمر .