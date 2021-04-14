شكرا لمتابعة خبر عن آليات إصدار تصاريح العمرة لمواطني دول الخليج والقادمين من الخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أعلنت وزارة الحج والعمرة آليات وضوابط إصدار التصاريح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمعتمرين القادمين من الخارج بتأشيرات العمرة من المحصنين .

وأبانت وزارة الحج والعمرة الآليات والضوابط وفقاً لإنفرجرافيك توعوي على النحو التالي :

1- التوجه لمركز عناية في مكة المكرمة قبل 6 ساعات من آداء العمرة .

2- التحقق من حالة التحصين وفقاً لنوع اللقاحات المعتمدة في المملكة " فايزر ، استرازينيكا ، موديرنا ، جونسون " .

3- تسليم المعتمر الإسورة الخاصة به والتأكد من ارتدائها خلال وجوده بالمركز وتوجيهه لمركز تجمع الشبكة .

4- إبراز الإسورة عند الوصول لمركز التجمع للتخقق من بيانات المعتمر والتصريح .

5- الإلتزام بتاريخ وفترة العمرة المخصصة للمعتمر .