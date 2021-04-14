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الحصيني: أمطار مصحوبة بزخات البرد على هذه المناطق

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، هطول أمطار متفاوته مصحوبة بزخات البرد على عدة مناطق.

وقال الحصيني: " متوقع خلال 24 ساعة من اليوم الأربعاء وحتى صباح الخميس، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة مع حبات برد على عدة مناطق".

وأوضح الحصيني أن الحالة تشمل كل من: أجزاء من منطقة الرياض والشرقية، والباحة، وعسير ونجران، وشمال شرقهم، والطائف وشرقه مع رياح نشطة مثيرة للغبار.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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