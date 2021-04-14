شكرا لمتابعة خبر عن 6 جامعات تتراجع عن الاختبارات الحضورية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن الإعلامي مفرح الشقيقي، عن استجابة 6 جامعات لحملة "افعلوها" والتي من شأنها التراجع عن الاختبارات الحضورية هذا العام.

والجامعات التي قررت إقرار الاختبارات عن بعد هي: جامعة الملك سعود - جامعة الإمام محمد بن سعود - جامعة حائل - جامعة دار العلوم - جامعة شقراء - جامعة حفر الباطن.

وقال الشقيقي: " يستاهلون نقول لهم شكرا، بقية الجامعات افعلوها وانضموا للقائمة ".

وكان الشقيقي قد ناشد عدد من الجامعات تحت وسم "افعلوها" بإقامة الاختبارات عن بعد، من باب الحرص على أقصى درجات السلامة.

الجدير بالذكر أن المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي طارق الأحمري، قد صرح في وقت سابق بأن الأصل في الاختبارات في التعليم الجامعي أن تقام عن بُعد، ما لم تستثنِ الجامعات ما تراه وفق ما تقره المجالس العلمية واللجان التي تم تشكيلها منذ بداية الجائحة، مع أهمية تطبيق كل الإجراءات الاحترازية وتوزيع الطلبة في أوقات مختلفة، وفق الدليل الإرشادي الذي أصدرته وزارة التعليم للجامعات والكليات.

وعن إقرار جامعات الاختبارات حضورياً فيما أقرتها أخرى عن بُعْد، أوضح الأحمري أن الجامعات مؤسسات مستقلة تتخذ هذه القرارات وفقاً لصلاحيات مُنحت للجان التي تم تشكيلها على مستوي الجامعات والكليات والأقسام الأكاديمية.