شكرا لمتابعة خبر عن تزامنًا مع رمضان.. الزكاة والدخل تدعو لإخراج الزكاة إلكترونيًا عبر "زكاتي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل الأفراد إلى إخراج زكاتهم اختيارياً عبر خدمة "زكاتي" الإلكترونية.

وأوضحت الهيئة أن خدمة "زكاتي"، تُتاح للعام الرابع على التوالي، بعد أن حققت أرقاماً ونجاحاتٍ قياسية خلال الأعوام الماضية.

وتوفر خدمة "زكاتي"، إمكانية حساب الزكاة الواجب إخراجها بمختلف أنواعها سواءً كانت أموالاً أو ذهباً أو فضة أو أسهم وغيرها.

ودفع الزكاة يكون بشكل موثوق، مع إصدار فاتورة للعملية، بالإضافة إلى التذكير بمواعيد الزكاة.