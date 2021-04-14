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"النمر" يكشف متى يكون على مريض السكر الابتعاد عن التمر

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن الحالة التي يجب فيها على مريض السكر الابتعاد عن تناول التمر نهائيا.

وقال النمر، إن تناول التمر يعتمد على وزن المريض ورياضته اليومية، ومدى تحكمه في السكري.

وأضاف: "إذا كان وزنه زايد ولايتحرك نهائياً فيبتعد عن التمر، وإذا كان وزنه طبيعي وسكره متحكم فيه وذو يومية فيحسب عدد التمرات من سعراته الحرارية اليومية".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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