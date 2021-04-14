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شاهد..الفقيه يروي تفاصيل تدخل الملك سلمان بنفسه لتعيينه بالمستشفى التخصصي

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

روى الدكتور محمد الفقيه، استشاري جراحة القلب، قصة تدخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- عندما كان أميرًا للرياض، لتعيينه في المستشفى التخصصي.

وقال الفقيه خلال برنامج " الليوان" : " بعد عودتي من لندن جلست عاطل عن العمل لمدة 6 أشهر، بسبب أنه كان هناك فريق أمريكي متكامل بدأ العمل في المستشفى التخصصي فتم رفضي ".

وأضاف: "كانت الوالدة مريضة بورم، وانتظرت 6 أشهر بدون عمل، ثم كلمني وكيل إمارة الرياض قال لي الأمير سلمان يقول هل صحيح انت راجع من البعثة وقاعد ".

وتابع: " ذهبت وجلست مع وكيل الإمارة وكتب ملاحظاته، ودخل على الأمير سلمان، ثم خرج قائلا: "اذهب للمسشتفى هالحين بياخدونك وتم حل الأمر دون أن اشتكي "، مشيرًا إلى أنه كان يتتبع الأمور كلها بنفسه.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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