شكرا لمتابعة خبر عن تعديل ضوابط قبول طلاب المنح الدراسية لغير السعوديين في مؤسسات التعليم العالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قرر مجلس الوزراء تعديل ضوابط قبول طلاب المنح الدراسية لغير السعوديين، وذلك خلال جلسته التي عقدها اليوم، عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

ونص قرار المجلس على تعديل ضوابط قبول طلاب المنح الدراسية لغير السعوديين في مؤسسات التعليم العالي في المملكة ورعايتهم ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 94 ) وتاريخ 29 3 1431هـ.

يذكر أن اجتماع مجلس الوزراء تناول أيضا عددًا من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.