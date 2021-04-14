السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء



الرياض 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، الشرقية، كذلك على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على باب المندب بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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06:18ت م

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