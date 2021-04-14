السعودية اليوم / سمو رئيس الجامعة الإسلامية يستقبل وزير الشؤون الإسلامية الماليزي



المدينة المنورة 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أمس، معالي وزير الشؤون الإسلامية بمملكة ماليزيا الدكتور ذو الكفل محمد البكري.

وجرى خلال الاستقبال استعراض خطة الجامعة الاستراتيجية الثالثة التي شملت ثلاث ركائز، الابتكار، ريادة الأعمال، والتنمية المستدامة، والاعتمادات التي حصلت عليها الجامعة.

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