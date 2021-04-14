السعودية اليوم / مصرع 20 شخصًا وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بمصر



القاهرة 02 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واس

لقي 20 شخصًا مصرعهم وأصيب 3 آخرون في حادث تصادم حافلة ركاب مع شاحنة على طريق "أسيوط - البحر الأحمر" في مصر.

وأفادت محافظة أسيوط في بيان اليوم، أنه فور وقوع الحادث أرسلت 25 سيارة إسعاف لنقل المتوفين والمصابين إلى المستشفيات، مشيرة إلى أنه يجري متابعة الحالة الصحية للمصابين والتأكد من تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لهم.

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