السعودية اليوم / زلزال بقوة 1ر5 درجات يضرب جنوب غربي تركيا



أنقرة 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 1ر5 درجات على مقياس ريختر اليوم قبالة سواحل ولاية موجلا جنوب غربي تركيا .

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ النركية " آفاد "، في بيان، أن الزلزال وقع في بحر إيجه، مشيرةً إلى أن مركز الزلزال يبعد 61ر19 كيلومترًا عن قضاء داتشا في موجلا، ولم يم تلقي أي بلاغ بوقوع خسائر بفعل الزلزال .

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