نعرض خطوات استخراج تصريح عمرة رمضان 2021- عبر “توكلنا”

أوضح التطبيق الإليكتروني “توكلنا” عبر تويتر خطوات استخراج تصريح عمرة رمضان 2021 من خلاله، وذلك بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة.

خطوات استخراج تصريح عمرة رمضان 2021:

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من خلال موقعنا نجوم مصرية يمكنك الآن معرفة كافة التفاصيل والمعلومات اللازمة الخاصة بشروط الحج والعمرة، أولاً بأول، وفي سياق متصل فقد تابع التطبيق أن خطوات استخراج تصاريح العمرة للعام الجاري 1442هـ تأتي كالتالي:

– التوجه إلى أيقونة (الخدمات) والكبس على إصدار التصاريح من (خدمات الحج والعمرة).

– تحديد نوع التصريح إلي (عمرة).

– تحديد الإسم أو اسم المكفول أو التابع أو المرافق.

ـ تحديد الوقت والتاريخ.

– تحديد مدينة القدوم ونقطة التجمع، ثم إضغط على (الموافقة) على نموذج الإقرار.

– والآن يمكنك متابعة التصريح.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة يوم الأحد، أنه ابتداءً من تاريخ 1 رمضان 1442هـ، الموافق 13 ابريل 2021، سوف تُمنح إمكانية استخراج تصريح عمرة رمضان أداء والصلوات في المسجد الحرام وإمكانية الزيارة للمسجد النبوي، للأشخاص المحصنين ضد الفيروس المستجد “كورونا” وفق ما يظهره التطبيق الإليكتروني (توكلنا) لفئات التحصين على أن يكون (محصن حاصل على جرعتين من لقاح كورونا أو محصن قد أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى، أو محصن متعافٍ من قبل من الإصابة.