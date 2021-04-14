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إغلاق 9 مساجد بعد ثبوت حالات إصابة بكورونا

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جدة - خالد شويل - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم (الثلاثاء)، 9 مساجد مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفايروس بين المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 65 يوماً 579 مسجداً فُتح 552 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة 3 في منطقة الرياض، ومسجدان في المنطقة الشرقية ومسجدان بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة مكة المكرمة.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 10 مساجد، 4 بمنطقة جازان، و3 بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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