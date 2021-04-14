«تراحم» تطلق حملة تفريج كربة عن أسر السجناء بتبوك

أطلقت "تراحم" بمنطقة تبوك برعاية الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير المنطقة اليوم، حملة تفريج كربة عن أسر السجناء التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم .

وأوضح رئيس لجنة تراحم بمنطقة تبوك أحمد الحارثي، أن الحملة ستستمر طيلة أيام شهر رمضان المبارك، مقدمًا شكره لسمو أمير المنطقة على دعمه وحرصه على كل ما يخدم اللجنة وبرامجها المتنوعة.

وناشد الحارثي الجميع في المساهمة وتقديم العون والمساعدة لأسر السجناء، وذلك من خلال الإيداع المباشر لحساب اللجنة الرسمي في مصرف الراجحي: SA068000050019001184

أو تجيير شيك بحساب اللجنة الوطنية لرعاية السجناء بمنطقة تبوك، راجيا من الله العون والتوفيق للجميع.