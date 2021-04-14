«هلال الباحة» يُكثف تواجد الفرق الإسعافية بالمنطقة خلال شهر رمضان

كثّف فرع الهلال الأحمر السعودي بمنطقة بالباحة استعداد الفرق الإسعافية لاستقبال الزيادة المتوقعة في أعداد زوار المنطقة خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني, توزيع الفرق الإسعافية يتم من خلال خطة تشغيلية للشؤون الإسعافية أثناء المواسم وتواجد الزوار للمنطقة بالجاهزية لكافة المراكز الإسعافية.

وأضاف الزهراني أن الاستعدادات تضمنت كذلك رفع جاهزية الخدمات المساندة، حاثًّا الجميع على اتباع تعليمات الجهات الصحية، والالتزام بالاحترازات وتطبيق التعليمات التي تحفظ سلامة الجميع, وعدم التردد في الاتصال على الرقم الموحد للترحيل الطبي بالهلال الأحمر السعودي 997 أو تطبيق أسعفني بالأجهزة الذكية في حال حدوث أي طارئ إسعافي.

كما نوه بإشادة مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة خالد محمد الغامدي بجهود رجال الميدان سفراء الحياة وعملهم بكافة الظروف، مقدراً جهودهم، وكذلك العاملين بالأقسام التشغيلية الفنية والأقسام المساندة.

ودعا الله للجميع بأن يتقبل أعمالهم وصيامهم.. وكل عام والجميع بخير.