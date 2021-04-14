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الأميرة ريما بنت بندر ترفع التهنئة للقيادة الرشيدة بحلول شهر رمضان المبارك

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الرياض - محمد عبدالله - باسمها واسم منسوبي سفارة المملكة في واشنطن

رفعت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية -باسمها واسم منسوبي سفارة المملكة العربية في واشنطن- التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى كل أبناء وبنات المملكة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وسألت سموّها الله -عز وجل- أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح الأعمال، وأن يجعله شهر خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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