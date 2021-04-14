أخبار السعودية اليوم.. مفتي عام المملكة يوضح حكم تحديد صلاة العشاء والتراويح.. وتنويه جديد من وزارة الصحة لكبار السن

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، حيث جددت وزارة الصحة التذكير بخدمة أولوية التطعيم للوقاية من كوفيد-19، ويتم من خلالها إتاحة التطعيم السريع بلقاح كورونا، لمن تزيد أعمارهم على 75 سنة وأكثر لجميع المواطنين منهم والمقيمين بدون تسجيل أو موعد أو انتظار، وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح بجميع مناطق ومحافظات المملكة، وإلى التفاصيل:

خادم الحرمين: جعل الله شهر رمضان خيرًا وبركة على عموم المسلمين

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى عموم المسلمين بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيًا المولى عزل وجل، أن يرفع عنا الوباء، وقال الملك سلمان عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «أحمد الله أن بلّغنا شهر رمضان المبارك، ونسأله سبحانه أن يجعله خيرًا وبركة على عموم المسلمين، وندعوه عز وجل أن يحمل هذا الشهر للأمة الإسلامية والعالم أجمع؛ الأمن والاستقرار والسلام، وأن يكشف عنّا وعن الجميع هذا الوباء وكل بلاء. كل عام وأنتم بخير».

مفتي عام المملكة يوضح حكم تحديد صلاة العشاء والتراويح.. ويوجه نصيحة

بيَّن مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، حكم تحديد صلاة العشاء والتراويح الوتر بثلاثين دقيقة، ناصحًا الأئمة بعدم مخالفة التعليمات المتعلقة بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وقال إن صلاة التراويح سنة والأهم هو الطمأنينة في الأركان لأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، وأما العدد فعن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن صلاة الليل فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى»، واستكمل أن السيوطي قال: الذي وردت به الأحاديث الصحيحة والحسان الأمر بقيام رمضان والترغيب فيه من غير تخصيص بعدد، ولم يثبت أن النبي – صلى الله عليه وسلم – صلى التراويح عشرين ركعة، وإنما صلى ليالي صلاة لم يذكر عددها، ثم تأخر في الليلة الرابعة خشية أن تفرض عليهم فيعجزوا عنها.

بـ 23 خبيرًا.. السعودية تشارك في أعمال المجلس التنفيذي لليونسكو

شاركت المملكة العربية السعودية اليوم في أعمال الدورة (٢١١) للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، التي انطلقت جلساتها الافتتاحية افتراضيًا بمقر منظمة اليونسكو في باريس لاعتماد مشروع إستراتيجية منظمة اليونسكو متوسطة الأجل ٢٠٢٢ – .٢٠٢٩، وشاركت المملكة بوفد مكون من ٢٣ خبيرا وخبيرة مثّلوا ١٢ جهة وطنية من قطاعات التعليم والثقافة والطاقة والبيئة والتدريب التقني والمهني، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم التي يرأسها الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة.

نائب وزير الدفاع: أُحيي أبطالنا المرابطين على حدودنا المدافعين عن أرضنا

وجه نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، رسالة إلى المرابطين على الحدود والمدافعين عن أراضي المملكة، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه على موقع «تويتر»: «أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين ولعموم من يعيش في هذا الوطن العظيم بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم»، مضيفًا «وأُحيي أبطالنا المرابطين على حدودنا المدافعين عن أرضنا الذين يُقدمون أعظم صور التفاني والتضحية وكل عام وجميع المسلمين بخير».

الأمير سلطان بن سلمان يروي تجربته خلال اليوم الدولي للرحلة البشرية للفضاء

ألقى الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء- عبر الاتصال المرئي- محاضرة بمناسبة اليوم الدولي للرحلة البشرية إلى الفضاء، وذلك من خلال الفاعلية التي نظمتها الجمعية الجغرافية الروسية (RGS)، وشارك الأمير في هذه الفعالية بالحديث عن رحلته للفضاء، ودور استكشاف الفضاء في تطور العلوم، وأهمية أول رحلة بشرية إلى الفضاء وكيف أحدثت التغيرات في العالم أجمع.

تنويه جديد من وزارة الصحة لكبار السن: لقاح كورونا بدون موعد مسبق

جددت وزارة الصحة، تذكير كبار السن، بإتاحة التطعيم (ضد كورونا) لهم من دون حجز مواعيد مسبقة، وقالت الوزارة برسالة لكل مسِّن، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، «نمنحك أولوية؛ لأنك الأول في قلوبنا بانتظارك في مراكز لقاحات كورونا حسب الفئة العمرية من (75) عامًا وأكثر، بدون الحاجة إلى حجز موعد مسبق».

وزارة «الحج»: تطعيم كورونا يسبق تنسيق العمرة لمواطني مجلس التعاون

أوضحت وزارة الحج والعمرة، أنه يشترط على مواطني دول مجلس التعاون، الحصول على لقاح كورونا من إحدى الشركات التالية (فايزر، موديرنا، جونسون، أسترازينيكا) لتنسيق العمرة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، ورد الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي الحج والعمرة عبر موقع «تويتر»: «مواطني دول مجلس التعاون، عند الوصول لمكة المكرمة، توجه لأقرب مركز عناية (أحد المراكز التابعة لوزارة الحج والعمرة) من فندقك ومعك إثبات التطعيم، على أن يكون من إحدى الشركات التالية (فايزر، ماديرنا، جونسن، أسترازينيكا) لتنسيق عمرتكم».

اللواء القرني رئيسًا لوفد السعودية باجتماعات لجنة المخدرات بالأمم المتحدة

رأس مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، وفد المملكة المشارك في اجتماعات الدورة الـ(64) للجنة المخدرات المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في النمسا عبر الاتصال المرئي من 12 - 16 / 4 / 2021، وتطرق اللواء القرني في كلمته التي ألقاها خلال انطلاق أعمال الدورة، إلى جهود المملكة التي تبذلها في مكافحة المخدرات وتعاونها مع الشركاء الدوليين؛ للحد من انتشارها, مشيرًا إلى التزام المملكة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة المخدرات، وأهمية تنظيم وتنسيق الجهود الدولية لمواجهتها.

تحذير رسمي من منشآت تزعم جمع أموال لحفر آبار خارج المملكة

حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، من منشآت تدعو لجمع الأموال لحفر الآبار خارج المملكة، مؤكدًا أنه تمت إحالتها للجهات المختصة، وقال الحسين عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «رصدت الوزارة منشآت تجارية تدعو لجمع أموال مقابل حفر آبار مياه خارج المملكة، وتدعي أنها مرخصة من وزارة التجارة»، وأضاف: «نحذر من التعامل مع هذه المنشآت والتي أحيلت للجهات المختصة، ونؤكد أن الجهة المخولة بالعمل الخيري خارج المملكة هي مركز الملك سلمان للإغاثة أو منصة "إحسان" الوطنية».

طقس الأربعاء.. 8 مناطق تتأثر بأمطار رعدية ثاني أيام شهر رمضان

توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الأربعاء (ثاني أيام شهر رمضان)، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: «الرياض، والشرقية، والقصيم»، وأجزاء من مرتفعات مناطق: «نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة»، ويشهد البحر، الأحمر رياحا سطحية، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على باب المندب بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين، وحالته متوسط الموج إلى مائج.

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