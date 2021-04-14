شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار على الرياض وتوقعات بالاستمرار حتى الـ 6 مساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مدينة الرياض، فيما لاتزال السماء ملبدة بالغيوم.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد باستمرار الأمطار الرعدية والأتربة المثارة، التي يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية، تستمر حتى السادسة من مساء يوم الأربعاء.

ولفت المركز إلى أن الحالة ستشمل مناطق (الأفلاج - الحريق - الخرج - الدرعية - الدلم - الرين - العاصمة الرياض - المجمعة - المزاحمية - حريملاء - حوطة بني تميم - رماح - شقراء - مرات)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.