السديس يتفقد الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-14

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أجرى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، جولة ميدانية تفقدية في رحاب المسجد الحرام، اطلع خلالها على عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال شهر رمضان المبارك، ويرافقه خلال الجولة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد.

إجراءات احترازية:

واطلع الرئيس العام على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية، التي يقوم عليها منسوبو الرئاسة للحفاظ على سلامة زوار بيت الله الحرام، وفق توجيهات القيادة الرشيدة- حفظها الله-، وكذلك الخدمات المقدمة للزوار والمصلين.

وأكد الشيخ السديس خلال الجولة أن دولتنا المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان يبذلون الغالي والنفيس للحفاظ على صحة وسلامة قاصدي مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، داعيًا الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه.



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