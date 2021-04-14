الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-14

الهلال الأحمر بجدة يباشر 66 بلاغًا مروريًّا في أول أيام رمضان

متابعات الخليج 365 - واس

باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة خلال أول يوم من شهر رمضان المبارك 448 بلاغًا تنوعت بين حوادث وحالات مرضية.

382 حالة مرضية:

وأوضحت الهيئة أن أعلى نسبة من البلاغات التي باشرتها فرق الهلال الأحمر كانت حالات مرضية بلغ عددها 382 حالة، تلتها الحوادث المرورية والإصابات بعدد 66 بلاغاً، و23 حالة لبلاغات أخرى.

45 فرقة:

وأشارت فرع الهيئة في جدة إلى عدد الفرق الإسعافية الطبية التي قدمت الخدمات الإسعافية، إذ بلغ عددها 45 فرقة تعمل على مدار الساعة لمباشرة البلاغات.

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