آليات وضوابط إصدار التصاريح لمواطني الخليج والقادمين من الخارج بتأشيرات العمرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة الحج والعمرة آليات وضوابط إصدار التصاريح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمعتمرين القادمين من الخارج بتأشيرات العمرة من المحصنين.

آلية وضوابط:

وأوضحت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه يتم أولًا التوجه إلى مركز عناية في مكة المكرمة قبل 6 ساعات من أداء العمرة، ثم التحقق من حالة التحصين وفقًا لنوع اللقاحات المعتمدة في المملكة (فايزر- أسترازينيكا- موديرنا- جونسون)، وبعدها يتم تسليم المعتمر الأسورة الخاصة به والتأكد من ارتدائها خلال وجوده بالمركز وتوجيهه لمركز تجمع الشبيكة.

وبعدها يتم إبراز الأسورة عند الوصول إلى مركز التجمع للتحقق من بيانات المعتمر والتصريح، وأخيرًا الالتزام بتاريخ وفترة العمرة المخصصة للمعتمر.

ضوابط الحصول على تصريح العمرة والزيارة:

وكان مصدر مسؤول في وزارة الحج والعمرة، صرح في وقت سابق بأنه انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على صحة وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين والعاملين على خدمتهم مع تزامن قرب شهر رمضان المبارك، فقد تقرر رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام بمكة المكرمة، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة الصادرة من الجهات المختصة وفق الضوابط التالية:

يتم منح تصاريح العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي بدءًا من تاريخ 1 رمضان 1442هـ للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين المشار إليها.

والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي بدءًا من تاريخ 1 رمضان 1442هـ للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين المشار إليها. يتم حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا،)، وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة حسب رغبة ضيف الرحمن وبما يتماشى مع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا،)، وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة حسب رغبة ضيف الرحمن وبما يتماشى مع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية. يجب عرض التصاريح والتحقق من صلاحيتها سيكون من خلال تطبيق (توكلنا)، وذلك من حساب المستفيد من التصريح في التطبيق مباشرة.



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