السعودية اليوم / الهلال الأحمر بجدة يباشر 448 بلاغًا في أول أيام رمضان



جدة 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس

باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة خلال أول يوم من شهر رمضان المبارك 448 بلاغًا تنوعت بين حوادث وحالات مرضية.

وأوضحت الهيئة أن أعلى نسبة من البلاغات التي باشرتها فرق الهلال الأحمر كانت حالات مرضية بلغ عددها 382 حالة، تلتها الحوادث المرورية والإصابات بعدد 66 بلاغاً، و23 حالة لبلاغات أخرى.

وأشارت فرع الهيئة بجدة إلى عدد الفرق الإسعافية الطبية التي قدمت الخدمات الإسعافية، إذ بلغ عددها 45 فرقة تعمل على مدار الساعة لمباشرة البلاغات.

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