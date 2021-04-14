السعودية اليوم / تسجيل 7 وفيات و1544 إصابة جديدة بكورونا في الكويت



الكويت 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس

سجلت دولة الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، 1544 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبد الله السند اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 250.273 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1419 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 233.757 حالة .

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02:09ت م

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الكويت 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسسجلت دولة الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، 1544 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و7 وفيات، وشفاء 1201 حالة.وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبد الله السند اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 250.273 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1419 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 233.757 حالة .// انتهى //02:09ت م0020

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