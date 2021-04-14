السعودية اليوم / 69120 طالباً وطالبةً في تعليم تبوك يؤدون اختبارات الفصل الثاني للمرحلة الابتدائية



تبوك 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس

أدى أمس، 69120 طالباً وطالبةً من المرحلة الابتدائية من الصف الثالث وحتى السادس، اختبارات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 1442هـ -عن بُعد-، بمدارس منطقة تبوك وذلك خلال اليوم الدراسي من الساعة 3 وحتى الساعة 5 عصراً.

ووقف المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري على سير الاختبارات وتنفيذ الخطة التي أعدت لأعمال الاختبارات عن بُعد، بمشاركة الإدارات ذات العلاقة ومكاتب التعليم وقادة وقائدات المدارس.

وأوضح أن الإدارة وضعت جميع الترتيبات اللازمة لضمان سير أعمال الاختبارات بيسر وسهولة، في ظل خطة إشرافية تتضمن زيارات إشرافية وتفقدية للمشرفين والمشرفات للوقوف على أعمال الاختبارات في مدارس المنطقة والمحافظات، وتقديم الدعم والمساندة، ورفع تقارير يومية عن سير العمل أثناء الاختبارات وحل الإشكاليات الميدانية والتقنية التي قد تحدث.

وأشاد العُمري بدور الأسرة في تهيئة الأجواء التربوية المناسبة لأبنائهم لأداء الاختبارات، وتوفير كل ما من شأنه مساعدتهم على أدائها بيسر وهدوء.

ودعا الطلاب والطالبات إلى تطبيق طرق الاستذكار الجيدة والاهتمام بالتغذية الصحية وتوزيع الجدول اليومي وأخذ القسط الكافي من الراحة، متمنياً للجميع النجاح والتوفيق.

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