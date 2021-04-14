السعودية اليوم / مصر تسجل 823 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 2 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 823 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 212130 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 12526 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 160431 حالة.

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01:42ت م

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القاهرة 2 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسسجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 823 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 39 وفاة.وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 212130 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 12526 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 160431 حالة.// انتهى //01:42ت م0015

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