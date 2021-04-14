السعودية اليوم / جمعية "إعلاميون" تطلق حزمة ورش تدريبية رمضانية



الطائف 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس

تنظم جمعية "إعلاميون" في الطائف بالشراكة مع مركز إعلاميون للتدريب والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني "إعلاميون في رمضان" حزمة من الورش الإعلامية التدريبية "افتراضيا".

وتسلط المحاضرات الضوء على العديد من الجوانب الإعلامية من خلال أطروحات في المجال الإعلامي على مدى أيام الشهر الفضيل.

يأتي ذلك في إطار إثراء الجمعية لأعضائها ودعم وتطوير الأفكار الإعلامية خلال شهر رمضان المبارك.

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