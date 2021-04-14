السعودية اليوم / البرازيل تسجل 82186 إصابة جديدة بفيروس كورونا



ريو دي جانيرو 2 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس

سجلت البرازيل 82186 إصابة جديدة بفيروس

ولفتت وزارة الصحة البرازيلية النظر في بيان لها اليوم إلى العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس، إذ بلغ 13,599,994 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 358,425 حالة.

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01:40ت م

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ريو دي جانيرو 2 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسسجلت البرازيل 82186 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 3808 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.ولفتت وزارة الصحة البرازيلية النظر في بيان لها اليوم إلى العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس، إذ بلغ 13,599,994 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 358,425 حالة.// انتهى //01:40ت م0013

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