السعودية اليوم / إطلاق فيلم وثائقي بعنوان "كواليس رئاسة مجموعة العشرين" على قناة العربية .. الجمعة



الرياض 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس

يبث على قناة العربية السادس عشر من أبريل الحالي الفيلم الوثائقي "كواليس رئاسة مجموعة العشرين"، الذي يصور كواليس وقائع انعقاد قمة الدول العشرين في المملكة نوفمبر الماضي 2020.

ويوثّق الفيلم الذي يعرض الساعة الحادية عشرة مساء الجمعة ، الجهود التي قدمها شباب المملكة أثناء انعقاد جلسات القمة التي عقدت برئاسة المملكة.

ويقدم الفيلم لقطات حصرية تم تصويرها قبل وأثناء انعقاد جلسات القمة ، إضافة إلى مداخلات أصحاب المعالي الوزراء والقياديين في مجموعة العشرين .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.