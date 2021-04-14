السعودية اليوم/ فرنسا تسجل 39,113 إصابة و324 وفاة بكوفيد-19



باريس 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس

سجلت فرنسا 39,113 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت بيانات الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية أمس, إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5,106,329 ، فيما بلغ مجموع الوفَيات 99,508 منذ تفشي الجائحة في البلاد.

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00:42ت م

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باريس 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسسجلت فرنسا 39,113 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و 324 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت بيانات الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية أمس, إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5,106,329 ، فيما بلغ مجموع الوفَيات 99,508 منذ تفشي الجائحة في البلاد.// انتهى //00:42ت م0008

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