

الرياض 0202 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطـقة القصيم أنه منذ تأسيس هذه البلاد على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله -، وقادة هذه البلاد وأمراؤها يولون حفظ القرآن الكريم والعناية بسنة سيد المرسلين جلّ عنايتهم ورعايتهم، ونهج متأصل وامتدادٍ طبيعي لعناية هذه الدولة المباركة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

جاء ذلك في تصريح لسموه بمناسبة انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثانية والعشرين، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتراضياً وفق البروتوكولات الصحية لمنع تفشي فيروس

وقال سموه: إن المملكة العربية

// انتهى //

00:32ت م

0004



الرياض 0202 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطـقة القصيم أنه منذ تأسيس هذه البلاد على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله -، وقادة هذه البلاد وأمراؤها يولون حفظ القرآن الكريم والعناية بسنة سيد المرسلين جلّ عنايتهم ورعايتهم، ونهج متأصل وامتدادٍ طبيعي لعناية هذه الدولة المباركة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.جاء ذلك في تصريح لسموه بمناسبة انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثانية والعشرين، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتراضياً وفق البروتوكولات الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا وقال سموه: إن المملكة العربية السعودية حملت على عاتقها خدمة القرآن الكريم وتعليمه ونشره، بل تطور هذا الأمر إلى ما هو أبعد، فكان إنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، كأكبر مجمع يُعنى بطباعة المصحف الشريف، وترجمة معانيه، وإنتاج العشرات من التسجيلات لحفظة كتاب الله، لتكون في متناول كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وإنشاء مجمع الملك سلمان للحديث النبوي الشريف وهو مجمع لطباعة الحديث النبوي الشريف ومقره المدينة المنورة.// انتهى //00:32ت م0004

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير القصيم: مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم نهج متأصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.