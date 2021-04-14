السعودية | إطلاق فيلم وثائقي بعنوان “كواليس رئاسة مجموعة العشرين” على قناة العربية .. الجمعة

يبث على قناة العربية السادس عشر من أبريل الحالي الفيلم الوثائقي “كواليس رئاسة مجموعة العشرين”، الذي يصور كواليس وقائع انعقاد قمة الدول العشرين في المملكة نوفمبر الماضي 2020.

ويوثّق الفيلم الذي يعرض الساعة الحادية عشرة مساء الجمعة ، الجهود التي قدمها شباب المملكة أثناء انعقاد جلسات القمة التي عقدت برئاسة المملكة.

ويقدم الفيلم لقطات حصرية تم تصويرها قبل وأثناء انعقاد جلسات القمة ، إضافة إلى مداخلات أصحاب المعالي الوزراء والقياديين في مجموعة العشرين .