شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 951 إصابة جديدة بكورونا و608 حالات تعاف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة أهمية لبس الكمامة وترك مسافة والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا ، مهيبة بالجميع بضرورة التقيد بالتدابير الوقائية؛ للحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

من جانبها، أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل «951» حالة مؤكدة، وتعافي «608» حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة «8820» حالة، منها «962» حالة حرجة.

وبيَّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ «400228» حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي «384635» حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل «8» حالات، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى «6773» حالة، كما تم إجراء «61853» فحصًا مخبريًا.